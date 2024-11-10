У бывшего чемпиона мира по версии WBC диагностирован рак

У бывшего трёхкратного обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в первом полулёгком весе Исраэля Васкеса, известного по своей саге из четырех боёв с Рафаэлем Маркесом, диагностировали рак (конкретный диагноз — саркома). Об этом сообщает Boxing Scene.

Саркома — редкая злокачественная опухоль, которая развивается в костной или соединительной ткани, диагностируется только в 15 000 случаев в год в США, по данным Университета Джонса Хопкинса.

«Наш любимый чемпион получил сокрушительный диагноз рака. WBC поддерживает его, работая над тем, чтобы вывезти его семью из Мексики и обеспечить ему уход, которого он заслуживает. Но ему также нужна ваша любовь и поддержка. Покажите этому скромному и мужественному воину, что он значит для вас, — долларом, молитвой и запиской для его семьи», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene.

Васкес завершил свою боксёрскую карьеру в 2010 году, имея за своими плечами 49 проведённых боёв (45 побед при четырёх поражениях).