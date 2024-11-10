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Вячеслав Дацик вызвал на бой Фёдора Емельяненко

Вячеслав Дацик вызвал на бой Фёдора Емельяненко
Вячеслав Дацик
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Скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик бросил вызов легендарному Фёдору Емельяненко.

«Фёдор, давай в порядке живой очереди – сначала я Андрюшу [Андрея Орловского] хлопну, а затем уже ты, как и было раньше», — написал Дацик на своей странице под видео, где Емельяненко рассуждает о возможных боях против Андрея Орловского и Мирко Филиповича по правилам бокса.

Ранее Дацик также вызвал на реванш и экс-чемпиона UFC Андрея Орловского, у которого летом 2024 года истёк контракт с UFC, и сейчас он является свободным агентом. Их первый бой состоялся в далёком 1999 году, и тогда победу нокаутом в первом раунде одержал Дацик.

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