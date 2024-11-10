Билостенный: Малыхин точно не проиграл бой Кейну, Анатолий — чемпион

Российский тяжеловес, выступающий в лиге PFL, Сергей Билостенный прокомментировал первое поражение в карьере чемпиона лиги ONE в нескольких весовых категориях Анатолия Малыхина от новоиспечённого обладателя титула ONE в тяжёлом дивизионе Умара Кейна.

«Просмотрел напряжённый и вязкий поединок Анатолия Малыхина с Умаром Кейном.

Моё субъективное мнение, и, возможно, я буду предвзят, потому что Анатолий мой одноклубник и соотечественник, но Анатолий точно не проиграл данное противостояние, он постоянно шёл вперёд, оказывал давление, подвязывал, защищался от борьбы.

Были хорошие, амплитудные размены. В общем и целом поединок мне понравился. Анатолий чемпион, несмотря ни на что! Он показывал крутейший результат в любителях, показал его и в профессионалах, и, я уверен, он вернётся ещё круче», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, 9 ноября в Бангкоке (Таиланд) Малыхин проиграл Кейну раздельным решением судей по итогам пяти раундов главного боя турнира ONE 169.