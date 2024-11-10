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Умар Нурмагомедов назвал места, которые мечтает посетить после бойцовской карьеры

Умар Нурмагомедов назвал места, которые мечтает посетить после бойцовской карьеры
Умар Нурмагомедов
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Непобеждённый российский проспект легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов назвал места, в которых хотел бы побывать после завершения своей бойцовской карьеры.

«Ну, я вот карьеру завершу и хочу очень много стран посетить. Хочу побывать на Гавайских островах, посетить скандинавские страны. Потом Мавританию, Йемен, ну, много стран хочу посетить, хочу мир посмотреть», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, Умар Нурмагомедов свой последний бой проводил в сентябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над соотечественником Александром Шаблием.

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