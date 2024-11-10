Ренье де Риддер прокомментировал свой успешный дебют в UFC

Экс-чемпион лиги ONE Ренье де Риддер дал комментарий после успешного дебюта в UFC, где он победил крепкого ветерана UFC Джеральда Миршерта.

«Я чувствую, что должен сказать сейчас это для других бойцов — если вы думаете подписать контракт с ONE Championship, не делайте этого. Там ничего нет. Там нет боёв. Вы просто совершите ошибку, если подпишете контракт с ними. Я рад и счастлив, что оказался в UFC.

Что касается боя, то на полу я допустил несколько ошибок, особенно во втором раунде. Мне не следовало идти на эти удушающие приёмы, я думал, что у меня есть хороший момент, но моментов не было. Мне нужно сделать несколько небольших изменений перед следующим боем.

Но я рад, что всё так получилось, что бой так сложился в итоге. Потому что обычно Миршерт — тот парень, который держится до конца и его непросто победить досрочно», — приводит слова Ренье MMAFighting.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 247, где Риддер победил Миршерта удушающим приёмом в третьем раунде.