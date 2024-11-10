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Россия завоевала три золотые медали на чемпионате мира по самбо среди слепых

Россия завоевала три золотые медали на чемпионате мира по самбо среди слепых
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Сегодня, 10 ноября, в Астане (Казахстан), где завершается чемпионат мира по самбо, состоялись финальные бои в отдельной дисциплине по самбо среди слепых, где сразу трое российских спортсменов завоевали золотые медали.

В весовой категории до 98 кг победителем стал Павел Селиванов, в весе до 79 кг победу одержал Виктор Руденко, а в категории до 64 кг победил Андрей Демидов.

На ЧМ в Астане разыгрывается 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

Следующими по расписанию пройдут соревнования по спортивному и боевому самбо.

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