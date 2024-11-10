Анкалаев: буду следующим, кто привезёт пояс в матушку-Россию. Перейре осталось недолго

Топовый боец UFC россиянин Магомед Анкалаев заявил, что победит действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейру.

«Я буду следующим, кто привезёт пояс в матушку-Россию. Алекс – мертвец, которому осталось недолго ходить», — написал Магомед Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 308, Анкалаев разделил октагон с австрийско-сербским бойцом Александаром Ракичем. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.