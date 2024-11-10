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Софья Истомина победила украинку Юлианну Лысенко и завоевала золото на ЧМ по самбо

Софья Истомина победила украинку Юлианну Лысенко и завоевала золото на ЧМ по самбо
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Сегодня, 10 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо представительница России Софья Истомина победила в финальном поединке украинскую спортсменку Юлианну Лысенко и завоевала золото в дисциплине «боевое самбо» в категории до 65 кг.

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит в Астане с 8 по 10 ноября. В нём принимают участие спортсмены из более чем 75 стран мира. Сборная России выступает на соревновании под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.

На чемпионате мира разыгрывается 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

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