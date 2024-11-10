Антон Коновалов и Михаил Кашурников завоевали золото на чемпионате мира по самбо

Сегодня, 10 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо представитель России Антон Коновалов в финальном поединке победил армянского атлета Арсена Ханджана. Таким образом, он завоевал золотую медаль в весовой категории до 98 кг в дисциплине «спортивное самбо».

Также Михаил Кашурников завоевал золотую медаль в дисциплине «боевое самбо» в весовой категории свыше 98 кг.

Напомним, чемпионат мира по самбо проходит в Астане с 8 по 10 ноября. В нём принимают участие спортсмены из более чем 75 стран мира. Сборная России выступает на соревновании под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.

На чемпионате мира разыгрывается 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.