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Российские самбисты завоевали семь золотых медалей в последний день чемпионата мира

Российские самбисты завоевали семь золотых медалей в последний день чемпионата мира
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Российские самбисты завоевали пять золотых медалей по итогам второго дня чемпионата мира, который проходит в Астане (Казахстан). Также россияне добавили в свой актив одну серебряную и две бронзовые медали.

Золотые медали завоевали:
— Андрей Демидов (до 64 кг, дисциплина «самбо для слепых»);
— Виктор Руденко (до 79 кг, дисциплина «самбо для слепых»);
— Павел Селиванов (до 98 кг, дисциплина «самбо для слепых»);
— Софья Истомина (до 65 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Дарья Речкалова (до 80 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Антон Коновалов (до 98 кг, дисциплина «спортивное самбо»);
— Михаил Кашурников (свыше 98 кг, дисциплина «боевое самбо»).

Бронзовые медали завоевали:
— Мухтар Гамзаев (до 58 кг, дисциплина «боевое самбо»);
— Татьяна Шуянова (до 59 кг, в дисциплине «спортивное самбо»).

Напомним, в чемпионате мира по самбо приняли участие спортсмены из более чем 75 стран мира. Сборная России выступала на соревновании под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.

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