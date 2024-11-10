Российские самбисты завоевали семь золотых медалей в последний день чемпионата мира

Российские самбисты завоевали пять золотых медалей по итогам второго дня чемпионата мира, который проходит в Астане (Казахстан). Также россияне добавили в свой актив одну серебряную и две бронзовые медали.

Золотые медали завоевали:

— Андрей Демидов (до 64 кг, дисциплина «самбо для слепых»);

— Виктор Руденко (до 79 кг, дисциплина «самбо для слепых»);

— Павел Селиванов (до 98 кг, дисциплина «самбо для слепых»);

— Софья Истомина (до 65 кг, дисциплина «боевое самбо»);

— Дарья Речкалова (до 80 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Антон Коновалов (до 98 кг, дисциплина «спортивное самбо»);

— Михаил Кашурников (свыше 98 кг, дисциплина «боевое самбо»).

Бронзовые медали завоевали:

— Мухтар Гамзаев (до 58 кг, дисциплина «боевое самбо»);

— Татьяна Шуянова (до 59 кг, в дисциплине «спортивное самбо»).

Напомним, в чемпионате мира по самбо приняли участие спортсмены из более чем 75 стран мира. Сборная России выступала на соревновании под флагом ФИАС — Международной федерации самбо.