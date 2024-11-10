«Непобеждённый тогда, непобеждённый сейчас». Джонс — о возможном аннулировании поражения

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о возможной отмене своего поражения.

«Непобеждённый тогда, непобеждённый сейчас. Дана, давай вычеркнем это поражение из учебников истории», — написал на своей странице в социальных сетях Джонс.

Напомним, единственное поражение в профессиональной карьере Джон Джонс потерпел в бою с Мэттом Хэмиллом, который состоялся 5 декабря 2009 года. Джонс нанёс запрещённый удар локтем 12:6. В результате рефери остановил бой и признал Хэмилла победителем.

Однако с 1 ноября 2024 года в силу вступили новые правила, по которым такой удар больше не считается запрещённым.