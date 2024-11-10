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Пэдди Пимблетт: не испытываю ненависти к Топурии, но я бы всё равно победил его

Пэдди Пимблетт: не испытываю ненависти к Топурии, но я бы всё равно победил его
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Топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе, англичанин Пэдди Пимблетт уверен в своей победе над действующим обладателем титула чемпиона UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Довольно забавно видеть, как люди оскорбились, когда я сказал, что одержу победу над Топурией. Чего вы ждёте? Думаете я буду сидеть и говорить: «О да, он бы меня победил». Не испытываю к нему ненависти. Илия хорош, но я бы всё равно его победил. Стили делают бои.

Люди могут смеяться сколько угодно. Надеюсь, что однажды мы действительно подерёмся, одержу победу и тогда скажу: «Я же говорил». Топурия не сможет подобраться ко мне. Если бы он сблизился со мной, я бы его засабмитил.

Пусть люди продолжат сомневаться во мне. Уверен, что становлюсь лучше с каждым лагерем. Как мне кажется, у всех бойцов должен быть такой настрой. Если у вас нет такого настроя, идите и займитесь командным видом спорта», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

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