Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер: на свете нет человека в 70 кг, который смог бы продержаться со мной пять раундов

Чендлер: на свете нет человека в 70 кг, который смог бы продержаться со мной пять раундов
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер заявил, что стал лучше как боец после двух лет отсутствия в октагоне.

«Когда почувствую, что я буду близок к финишу, то продолжу оказывать давление вместо того, чтобы торопиться [и гнаться за нокаутом]. Так, как это всегда должно было быть. Иногда нужно потерпеть поражение, чтобы стать лучше. На свете нет человека, который выступал бы в лёгком весе и смог бы продержаться со мной 25 минут, если я буду драться собранно и с умом. Вот кем я сейчас являюсь. Очень рад выйти в октагон и продемонстрировать это на турнире UFC 309», — приводит слова Чендлера портал Sherdog.com.

Материалы по теме
UFC 309: Джонс нокаутирует Миочича и уйдёт в закат? LIVE
Live
UFC 309: Джонс нокаутирует Миочича и уйдёт в закат? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android