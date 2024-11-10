Чендлер: на свете нет человека в 70 кг, который смог бы продержаться со мной пять раундов

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер заявил, что стал лучше как боец после двух лет отсутствия в октагоне.

«Когда почувствую, что я буду близок к финишу, то продолжу оказывать давление вместо того, чтобы торопиться [и гнаться за нокаутом]. Так, как это всегда должно было быть. Иногда нужно потерпеть поражение, чтобы стать лучше. На свете нет человека, который выступал бы в лёгком весе и смог бы продержаться со мной 25 минут, если я буду драться собранно и с умом. Вот кем я сейчас являюсь. Очень рад выйти в октагон и продемонстрировать это на турнире UFC 309», — приводит слова Чендлера портал Sherdog.com.