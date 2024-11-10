Чарльз Оливейра ответил, хотел бы он провести реванш с Холлоуэем с титулом BMF на кону

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра ответил, хотел бы он провести реванш с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Я за то, чтобы оставить наследие. Это было бы здорово. Почему бы и нет? Когда говорю о наследии, то думаю, что титул чемпиона BMF был бы гигантским дополнением к нему», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.

Напомним, следующий поединок Чарльз Оливейра проведёт на турнире UFC 309, который состоится 17 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден». Его соперником станет бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер.