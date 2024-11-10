Джон Джонс: травма сделала меня лучше как атлета. Сейчас я готов надрать кое-кому задницу

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс рассказал о своём состоянии после того, как поединок с экс-чемпионом UFC в категории до 120 кг Стипе Миочичем сорвался в прошлом году. Также Костлявый объяснил, как травма повлияла на него.

«Честно говоря, я был просто разбит. Знал, что меня ждёт очень долгое восстановление. Я потерял почти всю силу и её нужно было вернуть. В процессе восстановления, вначале я еле как мог поднять семикилограммовую гантель над своей головой. Не мог подтягиваться, отжиматься и набрал много лишнего веса. Казалось, что это тяжелейшая битва, которую мне не выиграть.

Так что ушло много времени, чтобы я вернул свою уверенность, силу. Осознал, насколько важно расслабляться, восстанавливаться. Травма сделала меня лучше как спортсмена. Я сохранял оптимистичный настрой, слушал своих тренеров и взял себя в руки в зале. И сегодня я в лучшей форме, в которой был когда-либо. Готов надрать кое-кому задницу», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.