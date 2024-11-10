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Джон Джонс: иду за сердцем Стипе Миочича

Джон Джонс: иду за сердцем Стипе Миочича
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что намерен не просто победить экс-чемпиона UFC в категории до 120 кг Стипе Миочича, а разгромить.

«Ты оказываешься в траншеях, когда понимаешь, что твой оппонент не уступает тебе в навыках. И вы тогда осознаёте, что впереди вас будет ждать долгая ночь. Когда ты вырываешь сердце у оппонента и ешь его на глазах у всего мира, в этом есть что-то особенное.

В таких боях, как с Александром Густафссоном, с Даниэлем Кормье и с Домиником Рейесом, всё сводится к тому, кто больше хочет победы. Происходит что-то особенное, когда ты затягиваешь оппонента в глубокие воды и топишь его. И сейчас я иду за сердцем Стипе Миочича», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

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