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Джон Джонс назвал бой, после победы в котором почувствовал себя непобедимым

Джон Джонс назвал бой, после победы в котором почувствовал себя непобедимым
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс назвал бой, после победы в котором почувствовал себя непобедимым.

«Маурисио Руа был парнем, фанатом которого я был. Мне удалось посмотреть много его боёв в Pride, когда я только начал свою карьеру в единоборствах. Видел, как он уничтожал многих бойцов. Тогда я был его настоящим фанатом. Победа над ним заставила меня почувствовать, что у меня есть силы добиться всего. Я ощутил, что нет никого, кто мог бы меня побить. Именно тогда, в ту ночь, когда я победил Маурисио, во мне что-то изменилось», — приводит слова Джонса портал BJ Penn.

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