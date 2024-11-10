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Ренье де Риддер: я не прочь подраться с Хамзатом Чимаевым

Ренье де Риддер: я не прочь подраться с Хамзатом Чимаевым
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Бывший чемпион One Championship в среднем (до 93 кг) и полутяжёлом (до 102 кг) весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер заявил о желании подраться с топовым и непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.

«Последние пару недель я тренировался с Шоном Стриклендом. Поэтому думаю, было бы не очень красиво вызывать его на бой. Но я не прочь подраться с Хамзатом Чимаевым. Он был бы неплохим соперником для меня с точки зрения стиля», — приводит слова де Риддера портал Bloody Elbow.

Напомним, в ночь с 9 на 10 ноября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 247, где Риддер победил американца Джеральда Миршерта удушающим приёмом в третьем раунде.

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