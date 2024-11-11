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Стипе Миочич: выбью из Джона Джонса всё дерьмо и выйду из октагона с поясом

Стипе Миочич: выбью из Джона Джонса всё дерьмо и выйду из октагона с поясом
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе американец Стипе Миочич поделился своим настроем на бой с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе соотечественником Джоном Джонсом.

«Джон с огромным успехом бился в полутяжёлом весе, но с таким, как я, он не сталкивался. Джон всё поймёт, когда начнётся поединок. Многие списывают меня со счетов. Но я люблю затыкать людей. Я собираюсь зайти так далеко, как этого потребует бой. Он не бился с таким, как я. Пробью его, обещаю. Выбью из Джона всё дерьмо и выйду из октагона с поясом», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Напомним, поединок между Джонсом и Миочичем состоится на турнире UFC 309.

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