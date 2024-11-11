Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс ответил Анкалаеву, заявившему, что американец боится Аспиналла

Джон Джонс ответил Анкалаеву, заявившему, что американец боится Аспиналла
Комментарии

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джон Джонс ответил российскому полутяжеловесу Магомеду Анкалаеву, ранее заявившему, что американец боится драться с обязательным претендентом британцем Томом Аспиналлом.

«Магомед, зависть не сделает тебя легендой, мой друг. Тренируйся усердней и меньше ненавидь. Хочешь по-настоящему задеть меня? Для начала побей несколько моих рекордов», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на предстоящем турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) Джонс проведёт защиту против соотечественника Стипе Миочича.

Материалы по теме
«Звучит так, будто кто-то боится Тома». Анкалаев — о желании Джонса подраться с Перейрой

Джон Джонс тренируется с олимпийским чемпионом по борьбе

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android