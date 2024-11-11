Мухаммад Мокаев поддержал Малыхина после первого поражения в карьере

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев поддержал российского тяжеловеса Анатолия Малыхина после первого поражения в карьере.

«Анатолий Малыхин, выше голову, чемпион. Мы с тобой в любой ситуации», — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, 9 ноября на турнире ONE в 169 в Бангкоке (Таиланд) Малыхин проиграл раздельным судейским решением по итогам пяти раундов сенегальцу Омару Кейру. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 14 побед и одно поражение. Малыхин единственным в истории ONE становился чемпионом в трёх весовых категориях.

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