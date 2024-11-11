Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад Мокаев поддержал Малыхина после первого поражения в карьере

Мухаммад Мокаев поддержал Малыхина после первого поражения в карьере
Комментарии

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев поддержал российского тяжеловеса Анатолия Малыхина после первого поражения в карьере.

«Анатолий Малыхин, выше голову, чемпион. Мы с тобой в любой ситуации», — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, 9 ноября на турнире ONE в 169 в Бангкоке (Таиланд) Малыхин проиграл раздельным судейским решением по итогам пяти раундов сенегальцу Омару Кейру. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 14 побед и одно поражение. Малыхин единственным в истории ONE становился чемпионом в трёх весовых категориях.

Материалы по теме
Эксклюзив
Копылов прокомментировал сенсационное поражение Малыхина

Малыхин поблагодарил фанатов за поддержку после поражения

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android