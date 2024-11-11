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Камил Гаджиев оценил шансы Камару Усмана в бою с Рахмоновым

Камил Гаджиев оценил шансы Камару Усмана в бою с Рахмоновым
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке в полусреднем весе (до 77 кг) UFC между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и нигерийцем Камару Усманом.

«Тяжёлый бой. Камару в поединке с Хамзатом Чимаевым показал, что его рано списывать со счетов. Усман крут, надо понимать, что ещё три года назад это был, возможно, сильнейший человек в [рейтинге] pound-for-pound. Поэтому сейчас нельзя воспринимать этот бой как абы кого Шавкату дали. Это будет сложнейший бой. Я не удивлюсь, если это будет более сложный поединок, чем с Белалом», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 296 в декабре, Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского экс-претендента на титул Стивена Томпсона. Усман не выступал с октября 2023 года, когда на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) уступил раздельным судейским решением Хамзату Чимаеву.

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