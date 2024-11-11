Аспиналл: Майкл Чендлер дерётся без тактики, это уличные бои в перчатках

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о бывшем претенденте на титул организации американском легковесе Майкле Чендлере.

«Майкл Чендлер – самый неприятный боец, если говорить о тренерской работе. Он дерётся без тактики. Он просто идёт вперёд, и это больше напоминает уличную драку в перчатках», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу TNT Sports.

Напомним, на предстоящем турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) Чендлер проведёт реванш с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой.

Ранее Чендлер высказался о своём отношении к россиянину Арману Царукяну.

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