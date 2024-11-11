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Лига RCC может ввести жёлтые карточки после боя Автомата и Фомича

Лига RCC может ввести жёлтые карточки после боя Автомата и Фомича
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Руководитель RCC Николай Клименко заявил, что главный бой RCC Hard 11 может привести к изменению правил боёв.

Напомним, в минувшую субботу Гаджи «Автомат» Наврузов и Олег «Фомич» Фомичёв провели пятираундовый бой в тяжёлом весе. Зрители и менеджмент организации остались разочарованными противостоянием из-за неактивности бойцов.

«Фомич vs Гаджи — это бой, который заставил задуматься об изменении правил RCC Hard. Если мы платим бонус в размере одного миллиона рублей за лучший бой вечера на RCC Hard, то, может быть, стоит ввести жёлтую карточку за неактивное ведение поединка. Карточка — это минус части процентов из гонорара. Решать будет судья в ринге. Мы изучим мировой опыт, проведём встречи с Федерацией бокса России и примем решение на этот счёт», — цитирует Клименко пресс-служба.

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