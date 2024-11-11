Пресс-конференция перед боем Майк Тайсон — Джейк Пол состоится 14 ноября

Пресс-конференция, посвящённая боксёрскому поединку между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и видеоблогером Джейком Полом, состоится 14 ноября.

Начало пресс-конференции – в 3:00 по московскому времени. «Чемпионат» осветит событие.

Напомним, восьмираундовый боксёрский поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений.

Джейк Пол на финальной стадии подготовки к бою с Майком Тайсоном