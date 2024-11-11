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Гаджиев: Малыхин был не готов к бою с Кейном

Гаджиев: Малыхин был не готов к бою с Кейном
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал первое поражение соотечественника Анатолия Малыхина.

«Посмотрел я бой. Что могу сказать — не готов был Толя. Мне кажется, что эксперименты с весом, которых в последнее время было много, повлияли на его функционалку.

Толя находился пусть на не мешковой диете, но всё-таки дефицит больших вызовов был объективно, поэтому он не развивался. Малыхин как будто бы находился в зоне комфорта, поэтому не развивался, деградировал, и всё это привело к тому, к чему привело», – сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Напомним, 9 ноября на турнире ONE в 169 в Бангкоке (Таиланд) Малыхин проиграл раздельным судейским решением по итогам пяти раундов сенегальцу Омару Кейру. Всего на счету россиянина в смешанных единоборствах 14 побед и одно поражение.

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