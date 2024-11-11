Кормье ответил, боится ли Джонс драться с Аспиналлом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье высказался о потенциальном поединке между соотечественником Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Джон Джонс не боится Тома Аспиналла. И мне бы хотелось, чтобы люди перестали так говорить. Он не боится этого парня. Он никого не боится. Он не боится драться с этим парнем.

Думаю, что Джонс пытается действовать стратегически. Он пытается сохранить наследие. Хотя я не знаю, как оно может исчезнуть. У людей короткая память, но разве можно забыть его достижения? Впрочем, я не думаю, что бой с Томом Аспиналлом, в котором можно проиграть, это плохая идея», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.