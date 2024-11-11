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Джейк Пол подарил Майку Тайсону голубя перед боем

Джейк Пол подарил Майку Тайсону голубя перед боем
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном боксёрском ринге, сделал подарок бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжёлом весе соотечественнику Майку Тайсону перед боем.

В эфире передачи Face To Face Пол подарил сопернику белого голубя, на что Тайсон отреагировал категорично.

Пол. У меня есть подарок. У меня есть подарок для тебя, Майк.

Тайсон. Спасибо, Джейк… Кажется, он непородистый.

Пол. Никогда не видел, как кто-то держит голубя… Он непородистый?

Тайсон. Я скормлю его своему ястребу.

Фото: кадр из трансляции

Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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