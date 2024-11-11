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Полный кард боксёрского шоу с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол

Полный кард боксёрского шоу с главным боем Майк Тайсон — Джейк Пол
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16 ноября в Арлингтоне (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого американский видеоблогер Джейк Пол встретится с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе соотечественником Майком Тайсоном.

В соглавном событии ирландка Кэти Тейлор и пуэрториканка Аманда Серрано сразятся за звание абсолютной чемпионки в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Ниже представлен полный кард боксёрского вечера Тайсон — Пол:

Майк Тайсон (50-6, 44 KO) — Джейк Пол (10-1, 7 KO);

Кэти Тейлор (23-1, 6 KO) — Аманда Серрано (47-2-1, 31 KO);

Марио Барриос (29-2, 18 KO) — Абель Рамос (28-6-2, 22 KO);

Шедейша Грин (14-1, 11 KO) — Мелинда Уотпул (7-0, 2 КО);

Лукас Бахди (17-0, 15 KO) — Армандо Касамоника (14-0, 3 КО);

Брюс Кэррингтон (13-0, 8 KO) — Дэйна Кулвелл (13-2, 8 КО);

Нирадж Гоят (18-4-2, 8 КО) — Виндерссон Нуньес (0-0).

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