Шакур Стивенсон: уважаю достижения Ломаченко, но не его самого

Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о звёздном украинце Василии Ломаченко.

«С этим покончено. Он наговорил мне чего-то, но не захотел подниматься в боксёрский. Я считаю, что он «съехал». Я уважаю его за то, чего он добился в боксе, но у меня нет уважения к нему.

Он вёл себя как крутой вне ринга, но не захотел вести переговоры, так что… Я не вижу смысла для него боксировать, если только он не подерётся со мной или Джервонтой Дэвисом. Что ему ещё делать? Хотя он может заработать лёгкие деньги. Делай так, если тебе это нравится», — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Boxing News.