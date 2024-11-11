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Sky Sports назвал главного претендента на бой с Даниэлем Дюбуа

Sky Sports назвал главного претендента на бой с Даниэлем Дюбуа
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) является главным кандидатом на поединок с действующим обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO), сообщает Sky Sports.

Джозефу Паркеру 32 года. Новозеландец выступает на профессиональном ринге с 2012 года и встречался с такими бойцами, как Карлос Такам, Энди Руис-младший, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Дерек Чисора, Джо Джойс и Деонтей Уайлдер. В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Паркер победил раздельным решением китайца Чжан Чжилэя.

Дюбуа в сентябре в Лондоне (Великобритания) нокаутировал в пятом раунде двукратного чемпиона мира соотечественника Энтони Джошуа, проведя первую защиту титула.

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