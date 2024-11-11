Майк Тайсон показал актуальную форму за неделю до боя с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон показал актуальную форму перед боем с видеоблогером и соотечественником Джейком Полом, который состоится 16 ноября в Арлингтоне (США).
Фото: из личного архива Майка Тайсона
Фото: из личного архива Майка Тайсона
Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсон – Пол.
Джейк Пол на финальной стадии подготовки к бою с Майком Тайсоном