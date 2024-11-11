Карлос Такам дал прогноз на реванш Усик — Фьюри

Бывший претендент на мировые титулы в супертяжёлом весе француз Карлос Такам высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я считаю, что победит Фьюри. Это будет возвращение Тайсона Фьюри. Все скажут: «Вау, это был хороший бой». Он совершит большой камбэк и устроит шоу, как любит это делать. Вот увидите. Я не знаю, как он это сделает, но вы всё увидите», — сказал Такам в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).