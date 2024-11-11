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Тайсон: почему я побью Пола? Потому что я Майк Тайсон

Тайсон: почему я побью Пола? Потому что я Майк Тайсон
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке с видеоблогером и соотечественником Джейком Полом.

«Мне кажется, он считает, что это будет очень простой бой. Но это не будет легко. Почему я выиграю? Потому что я Майк Тайсон», — сказал Тайсон в программе Face To Face.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь – нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 – нокаутом) и шесть поражений.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Тайсон – Пол.

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