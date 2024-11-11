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«Тогда я понял, что могу остаться непобеждённым». Джон Джонс назвал ключевой бой в карьере

«Тогда я понял, что могу остаться непобеждённым». Джон Джонс назвал ключевой бой в карьере
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал о поединке, который изменил его отношение к себе.

По словам Джонса, победа над бразильцем Маурисиу Руа в марте 2011 года заставила его окончательно поверить в себя.

«Бой с Маурисиу Руа. Я был фанатом этого парня. Смотрел много боёв Pride, когда перешёл в MMA. Видел, как он ломал людей, и был его поклонником. Победа над ним заставила меня почувствовать что я могу остаться непобеждённым. Нет человека, которого я не сумею победить. Вот что изменилось в тот вечер, когда я победил его», — сказал Джонс в интервью Bleacher Report.

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