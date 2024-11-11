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«Неуважение было лишним». Джон Джонс ответил на треш-ток Стипе Миочича

«Неуважение было лишним». Джон Джонс ответил на треш-ток Стипе Миочича
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил на треш-ток экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе соотечественника Стипе Миочича.

«То, что ты нанял нескольких чёрных парней для подготовки к бою, не поможет тебе победить, Стипе. Ты не должен говорить так. Неуважение было лишним. Давай сыграем», — написал на своей странице в социальных сетях Джонс.

Напомним, поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 17 ноября на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Их бой станет главным событием вечера. Для Джонса это будет первая защита титула в тяжёлом весе.

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