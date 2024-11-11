Шавкат Рахмонов: Камару, Колби, все ваши обещания — пусты. Вы просто сотрясаете воздух

Топовый и непобеждённый боец UFC казах Шавкат Рахмонов прокомментировал заявления бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана и экс-претендента на титул UFC в весе до 77 кг американца Колби Ковингтона. Ранее оба бойца говорили о готовности встретиться с Шавкатом на турнире UFC 310.

«Камару, Колби, всё, что я слышу от вас, — это пустые обещания! Никаких реальных намерений, никаких действий. Вы просто сотрясаете воздух для СМИ и фанатов», — написал Рахмонов на своей странице в социальных сетях.

На турнире UFC 310 Шавкат должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Однако американо-палестинский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем. Вскоре многие бойцы UFC изъявили желание подраться с Рахмоновым за временный титул на том же турнире.