Майк Тайсон пройдёт тщательное медобследование перед боем с Джейком Полом

Департамент лицензирования и регулирования штата Техас (США), который отвечает за организацию боксёрского поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом, проведёт тщательную проверку здоровья первого атлета перед боем.

«Врачи нашей комиссии проведут тщательный предматчевый осмотр мистера Тайсона, а также его историю болезни», — приводит слова представителя департамента Тела Гудвина.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь — нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений.