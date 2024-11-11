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Майк Тайсон пройдёт тщательное медобследование перед боем с Джейком Полом

Майк Тайсон пройдёт тщательное медобследование перед боем с Джейком Полом
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Департамент лицензирования и регулирования штата Техас (США), который отвечает за организацию боксёрского поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом, проведёт тщательную проверку здоровья первого атлета перед боем.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Врачи нашей комиссии проведут тщательный предматчевый осмотр мистера Тайсона, а также его историю болезни», — приводит слова представителя департамента Тела Гудвина.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь — нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений.

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