Деонтей Уайлдер ответил, готов ли он провести бой с Фрэнсисом Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 39-летний американец Деонтей Уайлдер ответил, готов ли он провести бой по правилам бокса с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«С тех пор как я провёл свой последний бой, мне поступило много предложений. Даже по поводу поединка с Фрэнсисом [Нганну]. Надеюсь, у него всё хорошо. Приношу ему свои соболезнования. Не могу представить, каково это — потерять своего ребёнка. Надеюсь, что никогда не испытаю ничего подобного. Хочу верить, что у тебя всё в порядке, братишка. Я по-прежнему открыт к тому, чтобы поговорить о нашем поединке», — приводит слова Уайлдера портал Bloody Elbow.