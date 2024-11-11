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Джейк Пол: моя мама не будет смотреть мой бой с Тайсоном, поскольку она боится его ударов

Джейк Пол: моя мама не будет смотреть мой бой с Тайсоном, поскольку она боится его ударов
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Известный блогер и боксёр американец Джейк Пол ответил, боится ли он силы ударов легендарного боксёра соотечественника Майка Тайсона.

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Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

«Да, действительно [я боюсь]. Моя мама даже не может смотреть на то, как Майк бьёт. Она не будет включать наш поединок, поскольку её пугают его удары», — приводит слова Пола аккаунт Parry Punch в X (ранее Twitter).

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь — нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений.

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