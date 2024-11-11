Видео: финальные кадры подготовки Джона Джонса к бою с Миочичем

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс активно тренируется в преддверии боя с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе американо-хорватом Стипе Миочичем.

Напомним, поединок между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем состоится 17 ноября на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Их бой станет главным событием вечера. Для Джонса это будет первая защита титула в тяжёлом весе.

Джонс начал свою профессиональную карьеру в 2008 году. В своём рекорде Костлявый имеет 27 побед, одно поражение (дисквалификацией), а один бой судьи признали несостоявшимся.