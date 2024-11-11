Сидельников сделал прогноз на бой Джонс — Миочич

Известный российский боец ММА Кирилл Сидельников дал прогноз на поединок между чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом UFC в категории до 120 кг Стипе Миочичем, который состоится на турнире UFC 309.

«Этот бой, когда о нём только начали говорить, был интереснее, чем сейчас. Страсти утихли. И, скорее всего, для обоих это — последний бой в карьере. В любом случае будем смотреть, по-спортивному это интересно. Но не думаю, что у Миочича большие шансы. Всё-таки Джон Джонс — боец высочайшего класса, с очень высоким бойцовским IQ. Плюс поправка на возраст, у Миочича большой простой. Кажется, тут будет примерно то же самое, что в бою Джонса с Сирилем Ганом», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.