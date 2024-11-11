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Сидельников рассказал, в каком случае может состояться бой Джонса с Аспиналлом

Сидельников рассказал, в каком случае может состояться бой Джонса с Аспиналлом
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Известный российский боец ММА Кирилл Сидельников рассказал, в каком случае может состояться бой между чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и обладателем временного титула чемпиона UFC в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.

«Можно ли говорить, что Джонс бегает от Аспиналла? Да нет, просто у него есть свой интерес к Миочичу. Это был бой, который поставили изначально. Какой смысл ему бегать? Давайте посмотрим, как сложится этот поединок, посмотрим, что будет дальше. Может, Джонс скажет, что хочет забрать в тяжёлом весе всё, что возможно. Тогда этот бой по-любому будет», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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