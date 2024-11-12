Тайсон: не вижу для себя никаких рисков с Полом. Поставлю неплохую сумму на свою победу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон заявил, что поставит приличную сумму на свою победу в поединке с известным блогером соотечественником Джейком Полом.

«Сейчас я хорош, прямо как раньше. Не вижу для себя никаких рисков. Хорош ли Джейк Пол? Мне кажется, вполне, чтобы драться со мной. Знаю, что многие считают меня андердогом. Поставлю неплохую сумму на свою победу», — сказал Тайсон в интервью на YouTube-канале Manouk Akopyan.

Напомним, восьмираундовый поединок Майка Тайсона и Джейка Пола будет носить статус официального. Всего на счету 27-летнего Пола в профессиональном боксе 10 побед (семь — нокаутом) и одно поражение. На счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений.