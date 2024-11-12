ФНС заблокировала счета двух компаний Хабиба Нурмагомедова

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета организаций непобеждённого экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за неуплаты налогов. Об этом сообщает Mash в своём телеграм-канале.

По информации источника, ФНС заблокировала счета двух компаний бойца: «Музея футбольного мяча» и «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив». Ранее уже были заблокированы счета Eagle FC, благотворительного фонда имени Нурмагомедова и туристической компании «Хикмет тревел».

Напомним, ещё летом у Нурмагомедова возникли проблемы с налоговой. Причиной проверок тогда стали недостоверные сведения в официальных бумагах организаций Хабиба. Сумма общей задолженности Хабиба составляла чуть более 300 млн рублей, в августе Нурмагомедов её погасил.