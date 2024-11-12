Промоутер Энтони Джошуа назвал сроки возвращения британца на ринг

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, высказался о сроках следующего боя подопечного.

«Вы увидите Джошуа в мае или июне. Он одержим реваншем с Даниэлем Дюбуа, но от боя с Тайсоном Фьюри будет тяжело отказаться, победит он или проиграет 21 декабря. Эти двое должны встретиться, прежде чем всё закончится. И этот бой может стать следующим», — сказал Хирн в интервью Ариэлю Хельвани.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лондоне (Великобритания), Джошуа проиграл нокаутом в пятом раунде соотечественнику Даниэлю Дюбуа.

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