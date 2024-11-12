Карл Фроч: если Фьюри проиграет в реванше с Усиком, это будет концом карьеры

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч высказался о предстоящем реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Если Фьюри проиграет в этом бою, это будет концом его профессиональной карьеры. Если только его не соблазнит бой с Энтони Джошуа в 2025 году», — приводит слова Фроча Casinos.org.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).