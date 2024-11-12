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Джейк Пол заявил о готовности сразиться с Канело за титул в первом тяжёлом весе

Джейк Пол заявил о готовности сразиться с Канело за титул в первом тяжёлом весе
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, в очередной раз заявил о готовности к поединку с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом.

«Кто следующий? Канело. Я докажу, что являюсь лицом бокса, самым крупным аттракционом. Мой бой с Канело за титул в первом тяжёлом весе будет крупнейшим, даже больше моего боя с Тайсоном. Это имеет смысл.

Канело близок к уходу, и ему нужен большой чек. А я хочу доказать миру, что вся эта болтовня о победе над Канело — правда. Это будет крупнейший апсет в истории бокса», — сказал Пол в подкасте Шона О’Мэлли.

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