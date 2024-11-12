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Джон Джонс высказался о возможности боя с Алексом Перейрой

Джон Джонс высказался о возможности боя с Алексом Перейрой
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс высказался о потенциальном поединке с действующим обладателем титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Было круто сразиться за титул в тяжёлом весе, но я бы охотно и отказался от него. Я отказался от титула в полутяжёлом весе. Я бы с удовольствием ушёл на вершине, на своих условиях, со здоровой головой и кучей денег. Мне нравится своё положение.

Бой с Перейрой за титул BMF был бы крутым. У нас по два титула в двух весовых категориях. В нашем бою мы бы сразились за третий титул. Как это было бы круто», — сказал Джонс в интервью SportsNet.

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