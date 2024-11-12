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Анкалаев: после победы над Перейрой могу побить и Джонса

Анкалаев: после победы над Перейрой могу побить и Джонса
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев заявил о готовности бросить вызов звезде организации американцу Джону Джонсу.

«Джонс не хочет драться с Аспиналлом, Перейра восстанавливается, а я голоден. Я побью Перейру, а после могу побить и Джонса», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308, Анкалаев победил единогласным решением четвёртого номера дивизиона австрийца Александара Ракича. Джонс на UFC 309 сразится с соотечественником Стипе Миочичем.

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